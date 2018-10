„Man genoss Baden im Rhein und seinen Nebenflüssen“

Ketsch.Unsere Berichterstattung hat Leserin Monika Voigtmann aus Ketsch inspiriert und gleichsam Erinnerungen geweckt – sie schreibt:

Als ich den Bericht über Niedrigwasser im Rhein las, fiel mir spontan eine Episode aus meiner Kinderzeit ein. Seit 1949 wohnte ich mit meinen Eltern in Gau-Algesheim, einem Nachbarort von Ingelheim. Per Fahrrad machten meine Eltern Ausflüge in die Umgebung.

...