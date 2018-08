Anzeige

Für Spaß waren alsbald „Die Partyteufel“ zuständig, die aus dem Oberfränkischen in die Kurpfalz kamen und mit Andrea Marie eine stimmgewaltige Frontfrau in ihren Reihen haben.

Zur stimmungsvollen Eröffnung gehörte freilich auch das Feuerwerk, das von Klängen bekannter Filmmusik seine Wirkung erzielte.

Heim: Bitte an Einbahnregel halten

Claus Heim, Geschäftsführer der Backfischfest GmbH, war es ein Anliegen, auf die Einhaltung der Neuregelung in Sachen Parken im Bruchgrabenweg (siehe „Parken“) hinzuweisen. Die Autofahrer möchten sich doch bitte an die Einbahnstraßenregelung Richtung Sandgrubenweg halten, sagte er. Sonst sind starke Behinderungen programmiert, zumal eine Rettungsgasse verstellt werden könnte. Zu viele seien bereits in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Gewohnheitstiere. Doch das Backfischfest hält eben immer wieder Neues parat.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.08.2018