KETSCH.Standfest sind die „Krümelmonster“, das bewiesen sie als Titelverteidiger erfolgreich, stachen sich Runde um Runde beim 19. Fischerstechen mit lilafarbenen Tüllröckchen und Glitzer im Haar bis auf den ersten Platz. Eine Überraschung gab es bei den Männern: „06 AH“ mit „Dauerstecher“ Klaus „Utz“ Limbeck schubste schon im Vorentscheid Andi Piller von den „Seefahrern von Catan“ vom Brett, aufs Treppchen kamen die 06er dennoch nicht. In den Ausscheidungskämpfen am Samstag schafften es die Seefahrer noch bis auf Platz drei. Die ersten beiden Treppchenplätze ergatterten dank versierter Stechtechnik die „Superhelden“ und die „Super Mario Stechbrothers“.

Sechs Frauenmannschaften und 18 Männerteams gingen ins Rennen um Ruhm, Ehre, Gutscheine, Pokale und viel Applaus, dabei wurde es ab und an echt nass – von außen, von innen und beim Sturz ins Wasser. So recht hold war der Wettergott den Fischerstechern und dem Orga-Team der „Moskitos“ nicht, was die Laune nicht trübte, lag doch eine ordentliche Partynacht hinter allen Startern. Den korrekten Blick auf Klamotte, Regeln und Stiche hatten am Freitagabend, dem Tag der Vorentscheidung, die Gemeinderäte Dieter Mummert (FWV) und Michael Seitz (CDU). Am Samstag schauten Achim Reister (CDU) und Gerhard Jungmann (SPD) ganz genau hin, klar, dass auch Zunftmeister Jens Kochendörfer mit von der Partie war – er moderierte die Partien vom Ufer aus.

Da hieß es schon einmal: „Zu viele Strafpunkte“, die man bekam, wenn man einige Regeln nicht beachtet hatte: Etwa dass man den grünen Bereich auf dem Ausleger während des Wettstreits nicht verlassen darf, die Stechstange nicht zum Abstützen missbraucht wird oder gar im Wasser landet. „Man darf auch nicht mit der Stange schlagen“, fügte Kochendörfer an.