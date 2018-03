Anzeige

Roadshow mit Infomobil

Gut 40 Veranstaltungen haben in 2017 den Programmkalender gefüllt, führte Marianne Faulhaber in ihrem Bericht aus. Eine bunte Mischung aus Freizeitgestaltung und Themen mit spirituellem und Bildungshintergrund ließen sich benennen. Fasnachtabend im Pfarrheim, die Kolpingroadshow mit Infomobil, der Themenabend zu Demenz-Alzheimer im Pfarrheim, die inspirierende Kreuzwegandacht in der Karwoche, Familienfreizeit auf der Festung Ehrenbreitstein, Familien- und Jugendzeltlager im Odenwald, Erntedankfeier, St. Martinsfeier, Unterstützung des Missionsbasars – die Liste war lang. Markus Meixner hatte dem Rückblick mit einer Präsentation Leben und Farbe eingehaucht.

„Schenke Kolping einen Tag und gestalte die Zukunft unseres Verbandes mit“ – unterlegt mit einer kleinen Präsentation machte Irene Burkard auf eine Veranstaltung dazu im April aufmerksam und erntete einige Anmeldungen.

Weiterhin auf Adolph Kolpings Spuren bleiben, der Welt damit ein menschliches Gesicht geben – das solle die Kolpingsfamilie in die Zukunft tragen, appellierte Marianne Faulhaber. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.03.2018