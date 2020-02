Mario Rahn nun zweiter Mann im Vorstand

Ketsch.Ein Kompliment an den Vorsitzenden des Kleintierzuchtvereins, Marco Sturm, der es bei der Hauptversammlung verstand, 14 Tagesordnungspunkte in eineinhalb Stunden durchzuarbeiten. Alle Ressortleiter legten positive Berichte vor. Weil Peter Schmidt für das Amt des zweiten Vorsitzenden nicht mehr kandidierte – „20 Jahre in einem Amt sind genug” – wählte die Versammlung als Nachfolger Mario Rahn. In seinem Rechenschaftsbericht sprach Vorsitzender Marco Sturm von einem anstrengenden Jahr: „Unser kleiner Verein hat einmal mehr bewiesen, was viele Gleichgesinnte zusammen erreichen können.” Der Veranstaltungskalender sei prall gefüllt gewesen, und der Verein könne zufrieden Rückschau halten.

Besonders erwähnte er das neugestaltete Spielplatzgelände, wo handwerklich begabte Mitglieder ihr Können bewiesen haben. Dankbar sei man auch befreundeten Unternehmen der Gemeinde, die sich hilfreich mit Maschinen beteiligten. Letztendlich wurde auch die Herausforderung des Heranschaffens von rund 90 Tonnen Sand prompt gelöst. So wurde am Ostersonntag das neue Spielgelände der Öffentlichkeit vorgestellt und zur Nutzung freigegeben. In diesem Zusammenhang dankte Marco Sturm allen Spendern für das Kinderspielplatzprojekt. „Darüber sind wir sehr stolz, denn das beweist unseren Stellenwert in der hiesigen Bevölkerung.“

Weil das Hallendach ein Leck hatte, war die Demontage der alten Trapezbleche erforderlich. Dank der freundlichen Unterstützung durch die Firma Holzbau Scheer wurden mit vereinten Kräften neue Sandwichprofilbleche verlegt und die Halle ist fortan wieder regensicher. Beim folgenden Hähnchenfest hatte das Dach seine Bewährungsprobe bestens bestanden.

Jugendarbeit steht im Fokus

Weil die Jugendarbeit des Vereins besonders gepflegt wird, stand Marco Sturm zufolge auch in der vergangenen Saison wieder die Jugendparzelle im Fokus des Geschehens. Die regelmäßigen Öffnungszeiten in den Sommermonaten wurden vom Züchternachwuchs und jungen Interessenten toll angenommen, die Jugendleiter Bettina Müller und Mario Rahn hatten mit einigen Unterstützern reichlich zu tun. Der Vorsitzende appellierte an die Mitglieder, sich zukünftig mehr in diese lobenswerte Arbeit einzubringen.

Als Lohn einer kontinuierlichen Vereinsarbeit zeige die Entwicklung der Mitgliederzahl eine steigende Tendenz. Lobenswert seien die Ausstellungserfolge der aktiven Züchter, wenn auch hier und dort noch mehr getan werden könnte. Der Gaststättenbetrieb mit der Pächterin Karin Schenk und ihrem Team findet immer mehr Zuspruch. „Das bildet mittlerweile seit mehr als sechs Jahren einen Baustein der finanziellen Grundsicherung des Kleintierzuchtvereins.”

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.02.2020