Markt mit Theaterstück

Ketsch.Novemberzeit ist in der katholischen Pfarrgemeinde „Missionsbasarzeit“. Die Vorbereitungen befinden sich in vollem Gange, viele Gläser selbstgekochte Marmelade stehen bereit, Nüsse wurden geknackt oder Plätzchen gebacken – die Vorfreude ist groß. Gefeiert wird über drei Tage hinweg, von Samstag bis Montag, 24. bis 26. November.

Am Samstag geht es mit einem Gottesdienst los. Um 18.30 Uhr ist Saalöffnung. Ein Abendessen haben der Club kochender Männer und das Pfarrheim-Küchenteam vorbereitet, ehe um 20 Uhr die Kolping-Theatergruppe mit dem lustigen Stück „Nix Amore am Lago Maggiore“ unterhält. Am Sonntag geht es ab 11.30 Uhr mit einem bunten Programm, Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Eis sowie um 15 Uhr mit dem Theaterspiel weiter. Die kochenden Männer sorgen erneut für Essen. Am Montagabend öffnet das Pfarrheim um 17.30 Uhr. Bei einer Gulaschsuppe können sich die Gäste auf eine weitere Aufführung des Theaterstücks ab 19 Uhr freuen. An allen drei Tagen hält der Basar auch adventliche Basteleien, Tee und dergleichen bereit.

Projekte in Tansania und Kenia

Der Erlös fließt den Projekten in Tansania und Kenia zu. Die katholische Gemeinde möchte weiterhin Projekte in aktuellen Krisengebieten unterstützen und Hilfe leisten. Aktuelle Not in der Region soll ebenfalls bedacht werden. Als Ansprechpartner stehen Kurt Gredel, Helene Jünger, Marianne Faulhaber und Elfie Hemmerich zur Verfügung. mf

