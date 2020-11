Martinshörnchen gehen immer

Ketsch.Ob die beliebten Martinshörnchen ihren Namen in Anlehnung an Martin Luther bekamen, der am 10. November 1483 geboren wurde, oder ob der Ursprung des Traditionsgebäcks in der Form eines Hufeisens des Pferdes von Martin de Tours (dem heiligen Sankt Martin) liegt, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. „Mir waren Martinshörnchen zumindest nicht bekannt, bevor ich 1972 nach Ketsch kam“,

...