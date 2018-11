Martinszug startet an „Alla hopp“-Anlage

Ketsch.Am Martinstag, am Sonntag, 11. November, wird die Kolpingsfamilie Ketsch mit einem szenischen Spiel an die Legende des heiligen Martin von Tours, der sich als römischer Soldat gütig zeigte, später den christlichen Glauben annahm und rund 30 Jahre als Bischof wirkte, erinnern. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr wegen der Baumaßnahmen am Marktplatz im Bereich der „Alla hopp“-Anlage statt. Ab 18 Uhr sind Familien eingeladen.

Die berühmte Szene, wenn Sankt Martin auf seinem Pferd sich dem Bettler erbarmt und seinen Mantel für den armen, frierenden Mann teilt, werden Kinder der Kolpingfamilie unter der Leitung von Christian Burkard und Stefanie Rey mit dem Gesang bekannter Lieder umrahmen.

Im Anschluss an das Martinsspiel verläuft der Laternenumzug, den Sankt Martin auf seinem Pferd anführen wird, von der „Alla hopp“-Anlage durch die Parkstraße, Gutenbergstraße, Gassenäckerstraße und Dielheimer Straße bis zur Bahnhofsanlage.

Die Polizei übernimmt die Zug-sicherung an den verschiedenen Kreuzungen, zur Sicherheit der Teilnehmer sind aber auch Ordner der Kolpingsfamilie vor Ort. Die Jugendfeuerwehr und die DRK-Ortsgruppe werden den Ablauf des Umzugs überwachen.

Fackelträger der Jugendfeuerwehr

Der Musikverein 1929 begleitet die Veranstaltung mit Martinsliedern, und die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr wird mit Fackelträgern für ein stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Aus Sicherheitsgründen ist es allerdings allein der Jugendfeuerwehr erlaubt, Fackeln mitzuführen. Als Abschluss des Umzugs, nahe der Bahnhofsanlage, werden die vielfach beliebten Martinshörnchen an die Kinder verteilt, von dem es heißt, es habe die Form einer halbierten Brezel und solle so daran erinnern, dass der Heilige Martin seinen Mantel mit dem Bettler teilte.

Die Anwohner entlang des Martinszugs werden derweil gebeten, ihre Autos außerhalb der Wegstrecke abzustellen. zg

