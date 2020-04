Maskenspende im Bücherregal

Ketsch.Der Leser unserer Zeitung schrieb von einer tollen Aktion, über die man doch berichten sollte. In der Tat ist die Aktion, selbstgefertigte Mund-Nase-Masken in Zeiten von Corona der Allgemeinheit zu spendieren, eine löbliche Handlung - der edle Spender hatte zwei Beutel mit Masken für Erwachsene und Kinder mit der Aufschrift „Nehmen Sie, was Sie brauchen und lassen Sie den Rest“ ins öffentliche Bücherregal auf dem Marktplatz gelegt.

Bei der Gemeindeverwaltung wollte man die Masken aus dem Bücherregal rausnehmen, denn es sei nicht der richtige Ort für eine solche Spende, meinte Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Für die Masken hatte der Rathauschef eine Idee: „Wenn jemand solche Masken zu verschenken hat, kann er sie vielleicht bei einem Lebensmittelmarkt abgeben.“ Dort könne man am ehesten davon ausgehen, dass niemand überfrachtet oder zusätzlich in Gefahr gebracht werde. Gegebenenfalls könnten die Masken beispielsweise an der Kasse ausgegeben werden. Wer eine wolle, nehme sich einfach eine.

Durch die Ausgabe im Rathaus bringe man zusätzlich Menschen in Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, sagte Jürgen Kappenstein, der die Maskenspende absolut toll fand. Auch im Rathaus gebe es Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit Masken anfertigen würden. „Aber das sind alles keine Masken, die abgenommen sind.“ Sie dienten nach den bisherigen Erkenntnissen dem Träger dazu, andere nicht so einfach anzustecken.

Direkt an Verwaltung wenden

Bürgermeister Jürgen Kappenstein machte klar, dass das öffentliche Bücherregal kein Spendenregal oder dergleichen sei. In keinem Fall dürfe verderbliche Ware einfach reingelegt werden. Es sei auch nicht geeignet, um vermittelt Senioren etwas Gutes zu tun. Wenn etwa ältere Menschen einen Bedarf hätten, sollten sie sich direkt an die Verwaltung im Rathaus wenden. „Der direkte Weg ist immer der beste.“ Ein Anruf beim Seniorenbüro genüge. Daneben gebe es eine Sperrmüllbörse zum Tausch von Gegenständlichem, über die im Amtsblatt informiert wird. Silke Moser, silke.moser@ketsch.de, koordiniere.

Tatsächlich waren die Masken innerhalb eines Tages wieder verschwunden. Das nährt leider die Vermutung, dass die supergut gemeinte Spende in die falschen Hände geraten ist. Womöglich freut sich einer, der um die Begehrtheit der Masken im Internet weiß, wo nicht selten 20 Euro pro Maske gezahlt werden.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.04.2020