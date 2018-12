Matthias Jung gibt Eltern Ratschläge

Ketsch.Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät? Der kennt hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer aufräumen, Helfen im Haushalt, der weiß, WhatsApp ist überlebenswichtig – und Hygiene überschätzt. Jedenfalls aus der Sicht der Teenager. Man muss lernen loszulassen. Am liebsten wohl die Kreditkarte. Die Eltern können sich entspannen: Kabarettist Matthias Jung kommt am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Gemeindebücherei und gibt Ratschläge für den Umgang.

Der Diplompädagoge und Deutschlands lustigster Jugendexperte gibt interessante wissenschaftliche Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Teenies und hat hilfreiche sowie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck. Das ist echte Spaßpädagogik für die ganze Familie. Eine einzigartige Mischung aus Sachverstand und Humor, faktenreich und äußerst unterhaltsam. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.12.2018