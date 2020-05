Maximal 20 Gläubige

Ketsch.Das evangelische Pfarramt kündigt für kommenden Sonntag, 10. Mai, wieder Gottesdienste in der Kirche an, „allerdings mit Einschränkungen zum Schutz aller“, heißt es im Newsletter. In einer Videokonferenz-Sitzung habe sich der Kirchengemeinderat mit dem Thema beschäftigt.

Das Schutzkonzept, das zwischen Landesregierung und Kirchenleitung abgestimmt sei, sehe vor, dass in Kirchen und Gottesdiensträumen zwei Meter Abstand eingehalten werden. Daraus ergebe sich eine Höchstzahl von Teilnehmenden. „Durch die Höchstzahl ergeben sich leider Zulassungsbeschränkungen“, heißt es. Es gebe die Möglichkeit zur Handdesinfektion beim Eingang. Vor dem Gottesdienst würden die Kontaktflächen desinfiziert. Auf Abendmahlsfeiern werde verzichtet. Die Gottesdienste sollten kurz sein, empfohlen seien 30 Minuten.

Audiodatei zum Sonntag

„Wir werden etwa 20 Gottesdienstteilnehmer empfangen können. Wenn alle Plätze belegt sind, kann leider kein weiterer Gottesdienstbesucher in die Kirche gelassen werden. Es gibt aber die Möglichkeit, Gottesdienst und Predigt in schriftlicher Form mitzunehmen. Außerdem werden wir die Predigt als Audiodatei zum Anhören immer rechtzeitig zum Sonntag auf die Webseite der Gemeinde www.ekiketsch.de stellen“, informiert Pfarrer Christian Noeske. zg

