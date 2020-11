Medien kontaktlos ausleihen

Ketsch.Die Bücherei in der Enderlegemeinde bleibt geöffnet (wir berichteten) und bietet nun einen neuen Service der kontaktlosen Übergabe an: Wer lieber keine öffentlichen Gebäude aufsuchen oder gar nicht aus dem Haus gehen wolle, suche sich einfach aus dem Online-Katalog verfügbare Medien aus und bestelle diese telefonisch oder per E-Mail, teilt das Büchereiteam mit.

Es werde eine Zeit vereinbart, zu der der Kunde Medien kontaktlos abholen könne oder diese nach Hause gebracht bekomme. Der Online-Katalog ist unter unter https://bibliotheken.kivbf.de/ketsch verfügbar. Die Bücherei ist per E-Mail an gemeindebuecherei@ketsch.de oder unter Telefon 06202/60 67 76 erreichbar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.11.2020