Ketsch.Die Leiter des Polizeireviers Schwetzingen, Martin Scheel und Michael Fahrer, präsentierten Zahlen (wir berichteten gestern), die auch über die Kriminalität in Ketsch im vergangenen Jahr Auskunft geben. Die Enderlegemeinde zählt wie Oftersheim und Plankstadt zum Dienstbezirk.

In 2017 waren 421 Straftaten in Ketsch registriert worden – 21 (5,3 Prozent) mehr als im Jahr davor. Für den Anstieg ist das Mehr an Vermögens- und Fälschungsdelikten verantwortlich, die um 22 Prozent auf insgesamt 50 stiegen. Darunter vermehrten sich vor allem die Betrugsvarianten von 26 auf 33 Fälle (plus 26,9 Prozent).

Das Plus an Straftaten ist ferner auf vermehrte Sachbeschädigungen zurückzuführen. Denn hier wurden der Polizei insgesamt 74 für Ketsch gemeldet, während es 2016 noch 50 waren (plus 48 Prozent). Noch erheblicher nahm die Zahl von Rauschgiftdelikten zu, die Fallzahlen kletterten von 17 auf 41 (plus 141 Prozent) und sorgten im Dienstbezirk maßgeblich dafür, dass über alle vier Orte hinweg ein leichter Anstieg um 1,7 Prozent festzustellen war.