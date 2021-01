Mehr Platz für 20 Sorten Müll

Ketsch.Es gibt keine Beruhigung an der Abfall-Front, im Gegenteil: Seit dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr ist der Andrang bei den Entsorgungsanlagen in der Region hoch (wir berichteten mehrfach). In Ketsch wurde das Thema zunächst beim Häckselplatz der Gemeinde sichtbar. Bürgermeister Jürgen Kappenstein stieß noch im April auf teils heftigen Widerstand, als er das Gelände im ersten Lockdown

...