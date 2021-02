Mehr Streit als sonst? Ketscher Anwälte berichten

Ketsch.Seit einem Jahr hechtet die Gesellschaft von einem Lockdown gefühlt sofort in den anderen. Bis auf systemrelevante Einrichtungen und Geschäfte ist alles geschlossen oder nur begrenzt zugänglich. Man wird aufgefordert, zu Hause zu bleiben, um Kontakte zu vermeiden. Das zerrt natürlich gewaltig an den Nerven. Da die meisten nun seit Anfang vergangenen Jahres so viel und so oft daheim sind, wie

...