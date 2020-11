Ketsch.Der Kolpinggedenktag unterliegt neuen Maßstäben mit Blick auf die notwendigen gesundheitlichen Schutzmaßnahmen, informiert die Kolpingsfamilie, die das Gedenken an den Tod von Adolph Kolping verbunden mit ihrem 70-jährigen Jubiläum mit einem Gottesdienst am Sonntag, 6. Dezember, um 10.30 Uhr in St. Sebastian feiert. Alle Mitglieder und Freunde sind eingeladen und möchten sich bei Familie Rey, Telefon 06202/6 48 62 bis zum 4. Dezember anmelden.

„Mein Schuh tut gut“ – unter diesem Motto gibt es auch in diesem Jahr wieder die große Schuhsammelaktion des Kolpingwerkes Deutschland zum Kolpinggedenktag. Die Kolpingsfamilie Ketsch macht wieder mit – die Abgabe der Schuhe erfolge dabei kontaktlos. Tragfähige Schuhe, die nur noch im Schrank stehen, sollen paarweise gebündelt zur Spende werden. Sammelstelle sei vor dem Haupteingang des katholischen Pfarrheims, wo die Schuhspenden vor der geschlossenen Tür abgelegt werden sollten. Abgabetermine seien am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag, 6. Dezember, nach dem Gottesdienst bis 13 Uhr. Nähere Informationen gebe es auch unter www.meinschuhtutgut.de.

Fast 100 Kilogramm bescheinigt

Die Schuhe würden durch Kolping Recycling sortiert und dorthin verschickt, wo Not herrsche, heißt es. In den Empfängerländern existierten keine Schuhhersteller. Der Erlös komme in Form einer Zustiftung des Kolpingwerkes Deutschland der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute. Ziel der Stiftung sei unter anderem die Förderung von Berufsbildungszentren, Jugendaustausch und internationalen Begegnungen. Die Kolpingsfamilie hofft, an die großen Erfolge der Vorjahre anknüpfen zu können – allein in 2019 habe sie 96,7 Kilogramm Schuhe gesammelt und per Urkunde bescheinigt bekommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020