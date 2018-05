Anzeige

Ein irrer Typ zum Liebhaben

„Wenn ihr so eine Mami habt, dann nehmt sie in den Arm und haltet sie euch warm. Denn schnell wird sie euch weggeschnappt vom Herrn, der das gut weiß, und unser Papi heißt“, empfahlen die jungen Sänger. Schließlich „kenne ich meine Mami schon, seit ich ein Baby war.” Die Mami sei ein irrer Typ, darum hat das Kind sie auch so lieb. Sie ist schon ziemlich alt, 30 Jahre oder 31 bald. Ein Loblied für Oma und Opa hatten die Kinder dabei: „Oma und Opa lieben mich, das ist doch klar. Opa und Omama – immer wieder Ja!” hieß es im Text. Abschließend steuerte das Schiff ins große Meer der Ewigkeit. „Am Ziel der Reise irgendwann, kommt unser Schiff im Hafen an. Wir laufen ein mit sanftem Schwung, beladen mit Erinnerung.” Die Senioren belohnten die jungen Künstler mit Applaus. gp

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.05.2018