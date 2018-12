Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht

KETSCH.Die Gemeinde hat am Internationalen Tag des Ehrenamtes auf Vorschlag der Vereine ehrenamtlich Tätige in der Rheinhalle geehrt. Mit dem Tag am 5. Dezember soll anerkannt werden, was Bürger rund um den Erdball für ihre Mitmenschen und für die Gesellschaft leisten. „Es ist ein Tag, an dem das freiwillige Engagement in den Blickpunkt gerückt werden soll – ein Tag, der jenen Menschen gewidmet ist,

...