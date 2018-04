Anzeige

In den Genuss einer Landeförderung kommt die Gemeinde auch beim Brandschutz, der für stolze 3,6 Millionen Euro auf den aktuellen Stand gebracht werden muss. „Die Verrechnung mit dem Land ist sehr kompliziert, weil es nicht nur um einen Neubau, sondern um das bestehende Schulgebäude geht. Aber wir haben eine vernünftige Lösung finden können, so dass auch dabei rund 30 Prozent Förderung anstehen“, sagt der Bürgermeister. Ab Juli könnte es mit ersten Arbeiten losgehen.

In diese Brandschutzkosten noch nicht eingerechnet sind die neuen Fluchttreppen, die inzwischen deutlich sichtbar außen am Gebäude angebracht worden sind. „Deren Kosten von rund 705 000 Euro muss die Gemeinde selbst tragen“, sagt Kappenstein. Allerdings sind die Treppen noch nicht komplett fertig und können daher im Notfall noch nicht genutzt werden. Eigentlich hätten sie bereits vor Monaten einsatzfähig sein sollen – was auch viele Gemeinderäte gefordert hatten, da es sich um eine im Ernstfall lebenswichtige Schutzmaßnahme handele. Doch beim Bau war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen.

Verständnis für Planänderung

Diese stehen nun auch bei der Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume an. Ursprünglich sollten diese bald in Angriff genommen werden, doch eine neue Fördermöglichkeit hat nun zu einer Verschiebung geführt. „Seit Anfang März übernimmt das Land durch einen neuen Erlass auch hier rund 30 Prozent der Kosten von insgesamt etwa 650 000 Euro“, so Bürgermeister Kappenstein. „Aber für dieses Jahr hätten die umfangreichen Anträge bereits bis Ende März eingereicht werden müssen, das haben wir wegen der Komplexität nicht geschafft. Deshalb müssen wir diese Sanierung auf 2019 verschieben.“ Die Schulleitung hat indes Verständnis für die Planänderung. „Dass die Gemeinde Zuschüsse durch das Land zur Investition in Bildung erhält, freut uns sehr. Daher können wir die Verschiebung nachvollziehen“, sagt Schulleiter Rumold.

Nach Plan soll es hingegen bei der Schaffung von zwei weiteren Lernateliers gehen, in denen die Schüler in Eigenverantwortung lernen sollen. Im vergangen Jahr wurde bereits ein erstes großes Zimmer dieser Art im Untergeschoss eröffnet. „Wir können erst mit dem Umbau beginnen, wenn die Kernzeit- und Hortbetreuung in den Neubau der Mensa einziehen können“, erklärt Rumold.

Die Kosten für den Bau der zwei zusätzlichen Ateliers belaufen sich laut Bürgermeister inzwischen auf rund 1,35 Millionen Euro – auch dabei fördert das Land. Nur beim letzten Kostenpunkt wird die Gemeinde dann wieder auf sich allein gestellt sein: Die abschließende Neugestaltung der Außenanlage und Wege wird auf noch einmal 2,2 Millionen Euro geschätzt. „Das sind alles zusammen sehr große Summen, aber wir investieren hier in die Zukunft unserer Kinder“, so Kappenstein.

