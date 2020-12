Mit dem „Back-Gen“ von Oma Brunhilde

Ketsch.Zu Weihnachten haben viele Familien ihre ganz persönlichen Traditionen und leider gehen manche über die Generationen verloren. Wie schön ist es, wenn liebgewonnene Gewohnheiten weitergeführt werden. Die Erinnerungen an einen Menschen, der mit so viel Herz und Seele für die Familie da war, wird in Ehren gehalten, wie am Beispiel von Brunhilde Griesser (kleines Foto).

„Meine Mutter war eine Backkünstlerin und die Küchenmaschine war bei ihr im Dauerbetrieb“, erinnert sich Tochter Christl Fritz. Immer zu Weihnachtszeit sei es Tradition gewesen, dass Mutter Brunhilde für die ganze Familie „Weihnachtsgutsl“ bäckt. „Dabei muss man erwähnen, dass unser engster Familienkreis damals aus meinen Eltern, Brunhilde und Franz, meiner Schwester Michaela mit ihrem Mann und vier Kindern, meinem Bruder Thomas mit seiner Frau und fünf Kindern und aus mir und meinem Mann und unserer Tochter bestand“, ergänzt die 61-Jährige.

Oma Brunhilde backte über Wochen und jeder konnte einfach zu ihr kommen und wieder die Gebäckdosen füllen. „Im Keller hatte sie große, teils historische Blechdosen stehen. Jeder durfte nehmen, so viel er wollte“, erzählt Christl Fritz. „Als meine Mutter erkrankte und im Alter von 78 Jahren in ein Hospiz kam, besuchten meine Schwester Michaela und meine Nichte Antonia die Oma, die sich sorgte, dass es nun zu Weihnachten keine Weihnachstgutsl geben würde. Da sagte meine Nichte ganz spontan: Ich mache das – zur Freude von Oma Brunhilde, die im Januar 2018 mit 79 Jahren starb“, sagt die Ketscherin gerührt.

Mit nur 17 Jahren übernahm somit Enkelin Antonia diese aufwendige, aber sehr schöne Tradition und seither backt die BWL-Studentin nach den Familienrezepten und für die Familie, die weiterhin eine Anlaufstelle für die Weihnachtsgutsl hat. „Buttergebäck, Vanillekipferl, Spritzgebäck mit Schokolade, Hildabrötchen, Zimtsterne, Kokosmakronen und Schwarz-Weiß-Gebäck, alles was ihre Oma backte, all dies hat Antonia im Repertoire und backt jedes Jahr ab November über Wochen. Mehr als 15 Kilogramm Mehl verbraucht sie und alle freuen sich auf die leckeren Gutsl, die laut meinem Mann Helmut nicht besser sein könnten.“

Stolze Tante hocherfreut

Opa Franz konnte somit bis zu seinem letzten Weihnachten im vergangenen Jahr die Weihnachtsgutsl nach den Rezepten seiner Brunhilde, mit der er 60 Jahre verheiratet war, genießen. „Auch die historischen Blechdosen sind mittlerweile an Antonia gegangen und wir freuen uns, wenn wir, wann immer wir mögen, in der Adventszeit unsere Gutsldosen jetzt bei meiner 20-jährigen Nichte füllen dürfen. Ich kenne kaum jemand, der mit so jungen Jahren so eifrig backt und sich eine solche Mühe für die Familie macht“, freut sich die stolze Tante.

Antonia habe schon als Kind gerne mit der Oma gebacken, das „Back-Gen“ wurde ihr, so sagt ihre Tante, wohl vererbt. Oma Brunhilde habe alle ihre Rezepte von Apfelkuchen über „Marksknepplin“ bis hin zu Zimtsternen in einem Buch sauber notiert und damit ihren Kindern ein wertvolles Erbstück hinterlassen. Das Buch wurde dreimal kopiert und ist oft im Einsatz. „Meine Schwester, meine Schwägerin und ich haben jede unsere ‚Spezialitäten’ beim Backen, aber die Rezepte sind alle von meiner Mutter. Gab es früher eine Festlichkeit, dann backte sie spielend zehn Kuchen und mehr, darunter aufwendige Torten. Beim Kochen und Backen war sie in ihrem Element. Heute gibt es diese Auswahl an Kuchen bei den Festen zwar auch noch, aber wir teilen uns die Arbeit“, berichtet die Mutter einer Tochter.

Weihnachten sei gemeinsam bei Oma Brunhilde und Opa Franz gefeiert worden. „Da gab es Truthahn mit Kroketten, eine Gemüseplatte, Nudeln, Markklößchensuppe und Eis. Alles wurde selbst gemacht. So ist es bei uns heute noch. Als meine Mutter ihr letztes Weihnachten erlebte, haben wir Kinder unser traditionelles Weihnachtsessen gekocht und Mama war im Rollstuhl noch mit dabei. Leider verstarb diesen Herbst mein Vater und so wird Weihnachten 2020 sicher etwas anders“, sagt Christl Fritz. Und: „Wegen Corona werden wir nicht alle gemeinsam Weihnachten verbringen, aber eine Tradition, die hat trotzdem dank meiner Nichte Antonia Bestand: die Weihnachtsgutsl für alle.“

