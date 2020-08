Mit dem Rad nach Kirrlach

Ketsch.Wegen der hohen Temperaturen war sich die TSG-Wandergruppe einig, diesmal den Wanderstock gegen ein Fahrrad einzutauschen.

Die Fahrt führte zum Wildgehege in Oftersheim und ging auf dem Fuhrmannsweg in Richtung Reilingen weiter. Die dortige Grillhütte bot sich für die erste Rast an. Durch den herrlichen Wald auf dem Judenweg, mit seinem malerischen Kriegsbach, führte die Strecke nach Kirrlach. Dort wartete schon eine zünftige Einkehr im Biergarten des „Knossos Palace“. Der Rückweg führte ebenfalls fast ausschließlich durch den kühlenden Wald. Den Abschluss fand die Tour im Oftersheimer Schützenhaus, wo es sich die Gruppe auf der schönen schattigen Terrasse abermals richtig gut gehen lassen konnte.

Die nächste Wanderung der TSGler findet am Samstag, 12. September, statt und wird in die Pfalz nach Deidesheim führen. Auch Nichtmitglieder melden sich unter Telefon 06202/ 5 77 77 05 bei Helke Schwab an. zg/hb

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.08.2020