Mit dem VW Käfer nach Venedig

Ketsch.„Eigentlich wollte ich an diesem Sommertag im Jahre 1958 nur meine Eltern in Mannheim vom Bahnhof abholen, und da der Zug erst spät ankam, bin ich zum Zeitvertreib ins Tanzcafé auf den Planken“, erinnert sich Harald Horacek. Dort lernte er seine zukünftige Ehefrau Margit, geborene Haberecht kennen, die an diesem Nachmittag nach einem Schwimmbadbesuch im gelben Sommerkleid mit ihrer Freundin

...