„Mit drei Klicks ist man im Internet“

Ketsch.Ein bisschen Werbung kann nicht schaden, dachte sich der Jugendbeirat offensichtlich und wurde in der großen Pause der Neurott-Gemeinschaftsschule vorstellig. Bei dieser Veranstaltung ging es darum, das freie Wlan, das es seit Ende Oktober in Ketsch gibt, einmal mehr ins rechte Licht zu rücken. Schließlich verwirklichte die Gemeinde die insgesamt neun Hotspots auf Idee des Jugendbeirats hin.

Die Hinweise und Erklärungen von den Beiratsmitgliedern Sophie Wagner, Alexandra Rohr und Benita Schilberth standen hoch im Kurs bei den Schülern: Wie sagte Schulleiter Joachim Rumold treffend „Wlan ist wichtig“ – und dementsprechend groß war die Nachfrage bei den Schülern.

Neun Standorte im Ort

Die öffentlichen drahtlosen Internetzugangspunkte sind am Badestrand Hohwiese, am Pavillon Kreuzwiesenweg, im Freibad, im Foyer der Rheinhalle, auf dem Enderle- und dem Marktplatz, auf der „Alla hopp“-Anlage, in der Neurotthalle und am Pavillon des Waldsportplatzes zu finden.

„Es ist ganz einfach, in drei Klicks ist man im Internet“, sagt Benita Schilberth. Man müsse in Reichweite des Wlan-Hotspots lediglich das Netzwerk „Sm!ght“ auswählen und im Internet öffnen. Zur Registrierung seien die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die AGBs, zu lesen und mit Häkchen zu versehen und schon könne es losgehen. Smight ist übrigens ein Kunstbegriff, der aus den Worten Smart, City und Light zusammengesetzt ist. Smight ist bei Wlan-Dienstleister EnBW die Infrastrukturlösung für die vernetzte Stadt der Zukunft. mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.01.2019