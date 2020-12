Mit Energie ins neue Jahr

Ketsch.Ein Feuerwerk an stärkenden Impulsen – das verspricht ein Onlineevent Kindern an diesem Mittwoch, 30. Dezember. Über 200 Selbstbehauptungs- und Resilienz-Trainer sowie Kinder- und Jugend-Coaches haben sich zu einer internationalen Aktion zusammengeschlossen, mit der sie Kinder stärken und mit neuer Energie ins neue Jahr führen möchten. Mit dabei ist Verena Müller aus Ketsch.

Das Event richtet sich an Kinder zwischen fünf und 13 Jahren. In mehr als 200 zeitgleichen Einzelveranstaltungen sind sie am Aktionstag eingeladen, mit Spaß neue Wege zu sich selbst und daraus resultierend für einen besseren Umgang mit sich selbst, anderen sowie herausfordernden Situationen zu entdecken – und zugleich eine große Portion positiver Energie fürs neue Jahr zu tanken.

Kurzfristig Anmeldung möglich

Alle „Stark ins neue Jahr 2021“-Veranstaltungen finden von 10 bis gegen 10.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist jeweils kostenfrei. Auf der Website www.starkinsneue.de gibt es weitere Informationen zum Onlineevent mit einem Überblick über alle Trainer und ihre jeweiligen Veranstaltungsangebote. Eine Anmeldung ist – je nach Verfügbarkeit der Plätze – auch kurzfristig möglich. zg/ras

