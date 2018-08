Mit Geldprojekt zu Barem

Anzeige

KETSCH.Wie geht das eigentlich mit dem Geld? Klar, man muss arbeiten gehen, um es zu verdienen, aber hat man es dann auch wirklich in der Hand? Heutzutage kennen viele Kinder gar kein Bargeld mehr, die Omas und Opas geben vielleicht noch ein paar Euro Taschengeld bar, alles andere passiert bargeldlos. Die Ketscher Mädchen und Jungen in der katholischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ sind dank eines regelmäßigen „Bank und Geld“-Projekts informiert in Sachen Finanzen.

Für 16 Vorschulkinder gehörte im letzten Jahr im Kindergarten das Projekt fest in den Plan. Diesmal lief alles wie immer, bis auf die Tatsache, dass das Projekt bei einem Wettbewerb der „Team-Bank Nürnberg“ eine Platzierung erreicht hat. Mit der Volksbank (Voba) Kur- und Rheinpfalz Ketsch als Paten ist die Aktion „Bank und Geld. Was bekomme ich für mein Geld?“ mit einer fünfseitigen Bild- und Textdokumentation, die auch Material für die Nachbearbeitung übers Jahr enthält, eingereicht worden. „Wir haben eine Auszeichnung für herausragendes Engagement innerhalb des ,Easy-Credit-Preises‘ für finanzielle Bildung 2018 erhalten“, freut sich Kita-Leiterin Maria Trayer. Das ist ein Wettbewerb, an dem bundesweit Schulen aller Art, Kindergärten, Betriebe oder Freizeiteinrichtungen teilnehmen können, die sich nachhaltig um finanzielle Bildung bemühen. Haben sie dazu vielleicht sogar schon einen Tandempartner – wie im Fall des Regenbogens, die Voba – umso besser, damit ist die Nachhaltigkeit gesichert. „Wir haben alle Kriterien dafür erfüllt und Top 150 erlangt“, schildert Trayer begeistert, „dafür erhalten wir die stolze Preisgeldsumme von 750 Euro.“

Kurz zum Projekt: Die Kinder der Vorschulgruppe besuchen „ihre Volksbank“ in Ketsch, machen dort eine Rallye, bei der sie sogar in den Tresorraum schauen und am Konferenztisch Platz nehmen dürfen. Das allein ist schon ein Abenteuer, vor allem, weil man ganz viele Fragen stellen darf. Was macht die Bank eigentlich mit dem Geld aus meiner Spardose? Gibt es in der Bank eine große Schatztruhe für Gold und Edelsteine? Woher bekommt die Bank Geld, wenn sie welches braucht? Spannend sind die Antworten, die die Mitarbeiter gerne geben. Im Kindergarten wird im Spielsupermarkt eingekauft, mit Spielgeld bezahlt. Der „Regenbogen“-Kindergarten hat auch eine „Tankstelle“, wo alle Bobbycars tanken können oder repariert werden – alles kostet Geld. Gemeinsam haben die Kinder erarbeitet, für was alles Geld ausgegeben werden muss: Essen, Trinken, Kleider, Möbel, Wohnung, Auto, Bus- und Zug fahren und ganz vieles mehr. Arbeiten gehen und Steuern zahlen, die dann wiederum für die Allgemeinheit verwendet werden und dass es Familien mit viel und mit wenig Geld gibt, lernen die Kinder. Zum Geld ausgeben, gehört auch das Geld sparen. Wie das geht, wird auch erklärt, etwa durch teilen, Sachen tauschen, Geschenke selbst machen und auch einander helfen.