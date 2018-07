Anzeige

KETSCH.„Seid ihr gut drauf?“ Torsten Baier, Frontmann der Zap-Gang wollte es genau wissen und legte nach: „Seid ihr wirklich gut drauf?“ Ihm schallte ein hundertfaches „Ja“ entgegen vom Festareal bei den Naturfreunden. Ein Minijubiläum feierten die Garanten für beste Partystimmung beim fünften Open-Air am Weidenstück.

Bis Baier, Walter Batzler (Gesang), Peter Supp (Bass), Ralf Hopp (Gitarre), Alex Fies (Schlagzeug) und Carsten Weisbrod (Keyboard) dran waren, hatten „Beyond this summer“ rund um den Schwetzinger Sänger Tobias Kraichgauer schon prima vorgelegt. Mit ihrer ganz speziellen Mischung auf der Setlist von „Ärzte“ über „Green Day“ bis „Metallica“ und „Wolfgang Petri“ sorgten sie für Konzertatmosphäre und begeisterte Zuhörer.

Mehr Platz zum Feiern

Gerd Welker von den Naturfreunden hat einige Neuerungen zu erzählen, die die Mega-Musik-Party noch besser machten: „Letztes Jahr wurde es so eng, dass wir in diesem Jahr erweitert haben.“ Das betraf nicht nur die Tanzfläche vor der erhöhten Bühne, sondern auch den Bereich der Bewirtung. Hier war es im vergangenen Jahr recht eng geworden und die Wartezeiten waren lang, die Becheranzahl ein wenig knapp. „Wir lernen jedes Jahr dazu“, sagte Welker, die Liste der „Mängel“ ist für 2018 abgearbeitet. Von der Grünfläche direkt neben der Konzertarena ist ein fünf Meter breites Stück mit dazugenommen worden: Hier standen die Grills und eine Station für alkoholfreie Getränke, gegenüber gab es jetzt einen großen Bierwagen mit allem, was Prozente hat. „Und wir haben viel mehr Becher als vergangenes Mal“, lachte Welker. Dass da keine Not aufkommen würde, dafür sorgten 25 Helfer vom Verein und Freunde die ordentlich sausten, Nachschub holten und gleich wieder rausgaben. Nachdem dann auch das Wetter mitgespielt hatte, stand Party satt nichts im Weg. Der Platz war trotz Erweiterung proppenvoll, „jedes Jahr kommen mehr Leute“, erklärte Welker, der sich darüber natürlich freute.