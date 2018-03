Mit kompletter Dramaturgie in Tönen

Anzeige

KETSCH.Fremdartige gesungene Laute ziehen Bahn durch die Rheinhalle beim Probewochenende des Musikvereins 1929 Ketsch. Zweieinhalb Tage üben die Musiker mit ihrem Dirigenten Kunihiro Ochi, werden Feinheiten perfektioniert und die Musiker avancieren sogar zum Chor mit indianischen Gesängen, die zu einem der Konzerthöhepunkte gehören.

Beim Probenbesuch erleben wir einen Ausschnitt aus „Mazama“, einem Arrangement für Blasorchester von Jay Chattaway, das eindrucksvoll die Legende des amerikanischen Nordwestens, der Indianer dort abbildet. Exotische Instrumente, wie eine Okarina (Tonflöte) und der Rhythmus von elf Schlagwerkern, erschaffen einen monumentalen Klang.

Mit Kopfkino-Garantie

Außergewöhnlich und mit der absoluten Kopfkino-Garantie ist das, denn es wird die Geschichte des Urvolks mit aller Dramaturgie in Tönen erzählt. Monumental geht es mehrfach musikalisch ans Werk beim Frühjahrskonzert am Sonntag, 25. März, um 17 Uhr in der Ketscher Rheinhalle: Kunihiro Ochi hat Werke der Schwierigkeitsgrade Ober- und Höchststufe ausgewählt.