Mit Kulturbühne Jury überzeugt

Ketsch.Als 2012 die ehemaligen Schulleiterin Angelika Krieger an der Neurottschule die erste Kulturbühne als Modellprojekt mit einem Kulturagenten initiierte, um kulturelle Ideen, Projekte und Aufführungen zu fördern, war der Grundstein gelegt. Doch damals konnte noch niemand ahnen, dass sich sieben Jahre später die Neurottschule beim Bundeswettbewerb für kulturelle Bildungspartnerschaften in der Kategorie Dauerbrenner gegen alle teilnehmenden Schulen aus ganz Deutschland als Sieger durchsetzen würde.

„Nach den fünf Jahren der Begleitung mit einem Kulturagenten gelang es der Neurottschule unterstützt von der Gemeinde Ketsch und durch die Etablierung einer Kulturbeauftragten an der Schule, das Projekt Kulturbühne selbstständig weiterzuführen“, erklärte Schulleiter Joachim Rumold.

Jeder Schüler habe in seiner Zeit in der Neurottschule im Rahmen des Regelunterrichts mindestens einmal die Gelegenheit, aktiv an einem Kulturbühnenprojekt teilzunehmen (wir berichteten).

Mit 2500 Euro dotiert

Nun war der große Tag gekommen und Nancy Humbert-Klein, Kulturbeauftragte der Schule, Joachim Rumold sowie die Schülerinnen Aruna und Leonie durften mit Theaterpädagogin Laura Holz den mit 2500 Euro dotierten Preis für ihre Schule im Gutenberg-Gymnasium in Mainz entgegennehmen.

Zuvor hatte eine Jugend- und eine Fachjury aus 29 Finalisten die neun Preisträger aus unterschiedlichen Kategorien ausgewählt. Der „Mixed up“-Wettbewerb für kulturelle Bildungspartnerschaften wurde von der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) zusammen mit dem Bundesjugendministerium, dem Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, dem Ministerium für Weiterbildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz und der Initiative „Austausch macht Schule“ durchgeführt. csc

