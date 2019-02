Mit Leseausweis online anmelden

Ketsch.Mit einem gültigen Leseausweis der Gemeindebücherei hat man auch Zugriff auf das Angebot „PressReader“ und damit auf 7000 internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine aus 130 Ländern in über 60 Sprachen. Wie die Gemeindebücherei mitteilt, funktioniert dieses Angebot online, also in der Bibliothek, unterwegs oder von zu Hause aus.

Unter drei Zeitmodellen ist der neue Weg für den „PressReader“ mit dem Einloggen mit Bibliotheksausweis bei 30 Tagen Nutzungsdauer die beste und einfachste Variante. Dies ist unter www.munzinger.de/search/login-portal.jsp möglich. Nach 30 Tagen müsse man sich dann wieder neu einloggen. Durch die Mitgliedschaft im Verein Metropol-Card-Bibliotheken könne die Gemeindebücherei dieses Angebot zur Verfügung stellen, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019