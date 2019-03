Mit Lothar Binding im Gespräch

© spd

Ketsch.Der SPD Ortsverein lädt zu einem kleinen politische Frühstück ein: Am Sonntag, 7. April, wird Lothar Binding, Mitglied des Bundestages und finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, im Restaurant „Lavendel“ der Spvgg 06 Ketsch zu Gast sein.

In lockerer Runde wird man unter anderem über Themen wie die Rente und damit verbundene Steuern reden. Los geht es ab 11 Uhr und jeder kann mitmachen und Fragen an die SPD per E-Mail an mitmachen@spdketsch.de senden. Diese werden von Lothar Binding, so weit möglich, vor Ort beantwortet. zg

