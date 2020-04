Mit Schwimmflossen unterwegs

Ketsch.Das staunten Monika und Günther Lopp nicht schlecht, als sie im heimischen Garten einen doch recht imposanten schwarzen Käfer entdeckten. „Durch die Corona-Krise ist auch unsere normalerweise vielseitige Freizeitgestaltung ziemlich eingeschränkt. Wir sind daher dankbar, einen eigenen großen Garten zu haben, und beschäftigen uns aktuell dort sehr viel mit Gartenarbeit. Dabei haben wir in der Nähe unseres Teiches diesen großen ungewöhnlichen schwarz gefärbten Käfer in der letzten Woche entdeckt“, berichtet Monika Lopp im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ihr Ehemann Günther sei daraufhin sofort im heimischen Bücherregal fündig geworden, denn im Tierlexikon würde der Käfer, der unter dem lateinischen Namen hydrous piceus bekannt sei, sehr gut beschrieben. So werde beispielsweise erklärt, dass der Käfer seinen Namen aufgrund der kolbig verdichteten Fühler bekam und eigentlich kein wirklicher Schwimmkäfer sei.

Kerlchen ist sechs Zentimeter lang

Ernähren würde sich der seltene Käfer von Wasserpflanzen und als Larve von Wasserschnecken. „Ich hatte schon als Kind keine Probleme Tiere jeglicher Art anzufassen und habe den Käfer gleich auf die Hand genommen, um ihn näher zu betrachten. Mit zirka sechs Zentimetern Länge ist er ein richtiges Prachtexemplar und meine beiden Enkel waren auch sehr beeindruckt und neugierig. Trotz seiner großen Flügel ist er nicht weggeflogen und war ganz ruhig. Als wir ihn wieder auf eine Steinplatte nah am Wasser gesetzt haben, zog es ihn ans Wasser und er schwamm ein gutes Stück, denn seine Hinterbeine sind wie richtige Schwimmflossen ausgebildet. Dann hat er sich wieder am Uferrand vergraben“, führt die 64-Jährige weiter aus.

Die Ketscherin vermutet, dass der neue Gartenbewohner – der übrigens seit 1936 unter Naturschutz steht, in vielen Bundesländern auf der Roten Liste zu finden ist und seit 1980 in der Bundesartenschutzverordnung geführt wird – ein Urlaubssouvenir aus Südfrankreich sei, denn dort komme der braun-oliv schimmernde Käfer mit den großen Flügeln häufiger vor.

Ideale Bedingungen am Teich

„Meine Kinder und Enkel waren im letzten Jahr in Südfrankreich in Urlaub und hatten dort ihr Sandspielzeug und Picknickdecken mit dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dort vielleicht dieser Käfer versteckt hatte und so nach Ketsch gekommen ist. Durch den milden Winter hat er überlebt und ist nun munter geworden“, vermutet die Rentnerin. Im idyllischen Garten in der Enderlegemeinde sei der Käfer jedoch sehr gut aufgehoben, und findet am Teich ideale Lebensbedingungen.

„Überall summt und brummt es in unserer grünen Oase aktuell. Wir haben den Garten so gestaltet und bepflanzt, dass sich viele unterschiedliche Arten hier Wohlfühlen. Aktuell brüten Amseln und Blaumeisen bei uns, zahlreiche Wollbienen freuen sich über die Blühpflanzen und im Insektenhotel sind auch schon einige ‚Bewohner’ eingezogen“, freut sich die Gartenliebhaberin mit dem grünen Daumen.

Ob der Käfer ein Männchen oder ein Weibchen sei, dass ließ sich auf die Schnelle nicht feststellen. „Vielleicht will es der Zufall und unser Käfer findet noch den passenden Partner. Hier in unserem Garten darf er sich auf alle Fälle ganz ungestört wohlfühlen“, versichert Monika Lopp. csc

