Mit Überraschung

Ketsch.Das programmliche „Zuckerle“ bei der Prunksitzung will Gregor Ries freilich nicht verraten. Das soll eine Überraschung sein, sagt der Vorsitzende der KG Narrhalla. Und dass der Vorverkauf für den Galaabend am Samstag, 1. Februar, um 18.31 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) in der Rheinhalle gut läuft, ist wiederum keine Überraschung, denn die Ketscher Karnevalisten wissen erwiesenermaßen, wie man bis zu 700 Gäste zusammenbringt und bestens unterhält.

Den Vorhang lüften kann Gregor Ries, wenn es um die Springseilakrobaten geht. „Die waren schon einmal bei uns. Ihr Auftritt war so gut, jetzt haben wir sie wieder eingeladen.“ Und zu den Büttenreden geselle sich mit Bianca Ehlert ein Eigengewächs, das als „Bibi“ mit spitzer Fasnachtszunge abräumt.

100 Aktive in Garde und Schautanz

Dass die Narrhalla-Garden ihr Heimspiel nutzen werden, versteht sich von selbst. Gardeministerin Nadine Hillengaß schickt im Laufe des Prunkabends fast 100 Aktive auf die Bühne, die mindestens für neun Choreografien stehen. Von den Mini-Mäusen bis zum Männerballett ist Garde- und Schautanz der edlen Sorte garantiert. „Wir haben seit Oktober, als die Mini-Mäuse beim Oktoberfest bei den Kleintierzüchtern aufgetreten sind, 42 Auftritte gehabt“, erklärt Nadine Hillengaß. Bei Gardebällen waren die Formationen auch überaus erfolgreich und brachten Pokale und Urkunden für zusammengenommen 17 Treppchenplätze mit. Es sei natürlich schön, wenn sich der Erfolgsfaktor einstelle. „Im Vordergrund steht aber der Spaß am Tanz und an den Auftritten“, betont die Gardeministerin, die auch ihren Trainerstab instruierte, den Vergleich mit anderen karnevalistischen Formationen nicht so verbissen zu sehen. Zwischen Jugendgarde und „Frechdachsen“ sowie Aktivengarde und Aktivenschautanz oder den Ü 25 „Crazy Ladies“ gebe es dieses Jahr eine Tanzgemeinschaft Ketsch/Plankstadt, die im Junioren-Schautanz erfolgreich auf den Bühnen unterwegs sei.

Ihre Lieblichkeit Sanja I., die als Hauptperson ihren festen Platz auf der Bühne hat, kann sich auf vier bis fünf Stunden Programm freuen. Damit der Nachwuchs bis 22 Uhr möglichst schon übers Parkett gefegt ist, geht die Prunksitzung bereits um 18.31 Uhr los.

„Die Käskuche“ zu Gast

Gute Gesellschaft bekommt Narrhalla-Prinzessin Sanja I. und ihre Gefolgschaft vom Gast-Elferrat aus Reilingen. Der KVR ist besser bekannt als „Die Käskuche“, die diese Kampagne mit Ann-Kathrin I. vom Zauberwald bestreiten. Der wechselnde Besuch ist gute Tradition im Kurpfälzer Narrenring und bereichert die prächtige Zusammenkunft zusätzlich.

Wer zur Prunksitzung erscheinen möchte, ist angehalten, dies in Verkleidung zu tun – festliches Outfit sollte mindestens aus dem Schrank geholt werden.

Gregor Ries hofft, dass wieder viele Gäste in der Rheinhalle begrüßt werden dürfen. Sie lädt er ein, reichlich zu konsumieren, schließlich seien die Einnahmen für den Verein bestimmt, der keine Kosten und Mühen scheue, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Live-Musik und DJ, Essen und Trinken, nicht zuletzt an der Bar, in Eigenregie und ein intensives Programm sei eine ganze Menge. Deshalb ist dem KG Narrhalla-Vorsitzenden auch der Dank an sämtliche Helfer und Ehrenamtliche ein Anliegen, schon ab Dienstag vor der Prunksitzung werde aufgebaut und in der Rheinhalle gewerkelt. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.01.2020