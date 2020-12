Mit vierter Generation ins Firmenjubiläum

Ketsch.Es wird in der Enderlegemeinde aktuell sehr, sehr wenige Einwohner geben, zu deren Lebzeiten es die Firma Hemmerich noch nicht in Ketsch gegeben hat. Immerhin blickt man in der Schwetzinger Straße im ausklingenden Jahr auf 100 Jahre Firmengeschichte zurück. „Gründer unserer Firma war 1920 mein Großvater Wilhelm Hemmerich, der zunächst als Spengler in der Neugasse tätig war. Mit meinem Vater

...