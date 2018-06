Anzeige

Ketsch.Da, wo einst zu schönen Sommertagen der Hofstaat von Kurfürst Karl Ludwig ein reges Treiben veranstaltete, herrscht heute bürgerliche Ruhe. Statt Schiffe, die hier auf einem See kreuzten, sind es heute Landwirte, die Äcker bewirtschaften, und die Sicherheit eines Naturschutzgebietes, die für Fauna und Flora wichtig sind. Keine Frage: Wer den Karl-Ludwig-See sehen will, braucht viel Imagination. Für die Aktiven der Lokalen Agenda war es daher ein Herzenswunsch, den Menschen die Erinnerung anzutragen und den See zu visualisieren.

Nun endlich konnten sie gemeinsam mit Dr. Jost Armbruster vom Regierungspräsidium sowie Bürgermeister Jürgen Kappenstein die passenden Informationstafeln offiziell einweihen. „Als Grundlage haben sie Notizen von unserem Ehrenbürger und Heimatforscher Robert Fuchs nutzen können“, betonte er und bedankte sich zugleich bei allen Sponsoren wie dem Handwerker- und Gewerbeverein, der das Projekt finanziell unterstützte.

„Qualität hervorragend“

Für Dr. Armbruster war es ein Leichtes, die drei Informationstafeln einzuweihen, denn „die Qualität von Text und Layout ist einfach hervorragend.“ Agendasprecher Gernot de Mür und seine Mitstreiter waren sichtlich stolz auf ihr Werk und strahlten angesichts aller, die sie unterstützten und auf dem langen Weg zu diesem Ergebnis begleiteten. „Nur wer etwas kennt, ist auch bereit, es zu schützen“, so De Mür, „deshalb schaffen wir hiermit einen Bezug, zu dem, was war und ist.“