Mitglieder bleiben vorerst führungslos

Ketsch.In diskussionsfreudiger Runde widmete sich der Gesangverein Sängereinheit bei seiner zweistündigen Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Goldenes Lamm” zwölf Programmpunkten. Dabei war niemand bereit, den Vorstandsposten eines Vorsitzenden zu übernehmen. Bis zur nächsten Hauptversammlung will sich der Verein nun um die Besetzung der Position bemühen.

Burghard Seifert als zweiter Vorsitzender sowie zwölf weitere Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern für erneut zwei Jahre bestätigt. In seinem Rechenschaftsbericht schilderte Seifert ein reges Vereinsgeschehen mit mehreren Höhepunkten. „Das Vadderdags-Grillfest vor der Rheinhallengaststätte hat sich zu einem Dauerbrenner entwickelt, das nutzten auch Ausflügler aus dem Umland zur Einkehr,” erzählte er. Die Einnahmen braucht der Verein dringend zum Bestreiten der jährlichen Ausgaben. In diesem Jahr findet das Grillfest am Donnerstag, 10. Mai, in gewohnter Weise statt. Der zweite Vorsitzende zeigte sich jedoch besorgt um den Fortbestand des Festes, weil es an Helfern mangele. Die Mitglieder werden älter, die Kräfte lassen nach und Hilfskräfte von Außen schmälern den Ertrag. Seifert blickte auch auf den dreitägigen Vereinsausflug an die Mosel zurück, den er organisiert hatte und bei dem alles wie am Schnürchen geklappt habe. Die Sängereinheit beteiligte sich erneut am Kinderferienprogramm der Gemeinde, dafür hat Inge Schmidt Verantwortung übernommen.

Der Vorstand Unter Leitung von Willi Dörr wurde der Vorstand für weitere zwei Jahre bestätigt. Zweiter Vorsitzender ist Burghard Seifert, Schatzmeister Manfred Lang. Die Mitgliederverwaltung übernimmt Traudel Ellinger. Protokollführung: Annelie Iser; Notenwarte: Edelgard Herkelmann und Manfred Lang; Chorsprecherinnen: Elvira Werner und Karin Hacker; Vergnügungsausschuss: Monika Schebiella; Pressewart: Hermann Lopp; Kassenrevision: Ursula Allgeier; Kassiererin: Anna Sessler; Verbindungsfrauen: Irene Rösch, Ursula Allgeier, Marlene Stohner.

Schatzmeister Manfred Lang legte im Anschluss ein umfangreiches Zahlenwerk über Einnahmen und Ausgaben vor und Ursula Allgeier bestätigte ihm eine sorgfältige Buchhaltung.