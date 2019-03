Mitglieder wählen Burghard Seifert einstimmig zum Vorsitzenden

Ketsch.Der Gesangverein Sängereinheit stimmte sich mit den Liedern „Frühlingszeit“ und „One Way Wind“ im Vereinslokal „Goldenes Lamm“ auf die Versammlung ein, in deren Verlauf Burghard Seifert zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Monika Lopp organisiert zukünftig das Programm zur Beteiligung am Kinderferienprogramm der Gemeinde. Außerdem bestätigte die Versammlung sieben Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern. Die Aktiven leisten zukünftig einen Jahresbeitrag von 60 Euro. Burghard Seifert äußerte sich um die Existenz des Vereins besorgt, weil durch das nicht mehr durchführbare „Vaddertagsgrillfest“ wesentliche Einnahmen wegbrächen, während allerdings die laufende Kosten weiterhin bestehen blieben.

Zum laufenden Terminplan gehörten unter anderen am Freitag, 3. Mai, Auftritte in Schwetzingen und im Ketscher Avendi. Am Sonntag, 2. Juni, bereichere der Chor den Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Die traditionelle Chorreise führe am Dienstag, 24. September, für drei Tage an den Bodensee.

Chorleiter Konrad Knopf verbreitete bei den 39 aktiven Chormitgliedern Optimismus und nahm die Möglichkeiten des Vereins unter die Lupe. Singbares Liedgut entsprechend der Altersstruktur als Mischung aus traditioneller und moderner Literatur sei ausreichend vorhanden. Um das Können öffentlich zu präsentieren, dafür gebe es eine Fülle an Terminen. Singen solle Spaß machen, sagte Knopf.

Und der Chorleiter warb um regelmäßigen Besuch der Übungsstunden. „Wir haben noch viele Chancen, nutzen wir sie.“ Für regelmäßige Teilnahme an den Singstunden wurden denn auch 17 Mitglieder mit flüssigen Präsenten belohnt. gp

