Mitgliederzahl in einem Jahr verdreifacht

ketsch.Vorsitzender Günther Klefenz begrüßte 47 Mitglieder im Saal des Gasthauses „Goldenes Lamm“ zur Mitgliederversammlung der Tanzfreunde. In Form einer Präsentation ließ er das Jahr Revue passieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Auch auf Statistisches ging Klefenz ein. Die Mitgliederentwicklung zeige einen Zuwachs von 65 auf derzeit 227 Mitglieder, darunter 34 Kinder und Jugendliche. Das sei sehr positiv – „nur am Durchschnittsalter“ müsste noch gearbeitet werden, schmunzelte Günther Klefenz. Zwei Drittel der Mitglieder sind demnach älter als 50 Jahre. Die meisten von ihnen kommen aus Ketsch, insgesamt aber aus 28 Heimatorten des Rhein-Neckar Kreises und darüber hinaus – etwa Bad Rappenau und Hardthausen am Kocher. Inzwischen, so Klefenz, gibt es auch eine Linedance-Turnierabteilung.

Es folgten Berichte der Sportwartin, des stellvertretenden Vorsitzenden und der Jugendwartin. Die beiden Linedance Partys im März und Oktober in der Ketscher Rheinhalle waren demnach voll besetzt.