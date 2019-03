Moderates Training ohne Risiko

Ketsch.Bewegung tut immer gut – auch und gerade bei Diabetes mellitus. Körperliche Aktivität ist eine natürliche Therapie. Durch regelmäßiges, moderates Training gelingt es, die Insulinresistenz günstig zu beeinflussen und die Blutzuckerwerte zu optimieren, um die Risikofaktoren, die mit Diabetes einhergehen, zu minimieren, teilt die TSG mit Verweis auf die Übungsstunden der Diabetes-Gruppe mit.

Immer donnerstags von 10.30 bis 11.30 Uhr bittet eine speziell ausgebildete Übungsleiterin zu den Einheiten in der TSG-Halle. Dabei solle sich jeder nur so stark belasten, wie es sein Gesundheitszustand erlaube, heißt es weiter. Um an diesem Rehasportprogramm teilzunehmen, sei vom Hausarzt eine Verordnung (56) nötig, die der Krankenkasse zur Genehmigung vorgelegt werden müsse. Die Kosten für die Trainingsstunden übernehme meist die Krankenkasse. Weitere Infos auch zur Schnupperstunde gibt es bei Margot Eisele, Telefon 0621/87 24 10, und unter www.tsg-ketsch.de. zg

