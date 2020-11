Monatliches Treffen findet online statt

Ketsch.Wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen wird die monatliche Sitzung der Lokalen Agenda am Mittwoch, 11. November, um 19.30 Uhr online durchgeführt. Wer daran teilnehmen möchte, soll eine kurze Nachricht an lokale-agenda-ketsch@web.de senden, um die Zugangsdaten geschickt zu bekommen. Auf der Tagesordnung stehen die bereits gestartete Aktion „Ketsch fährt fair – Solidarität im Straßenverkehr“, der Appell für die Beteiligung am „Fahrradklima-Test“ des ADFC (bis zum 27. Oktober haben sich erst 15 Ketscher am Online-Test beteiligt, mindestens 50 sind für die Auswertung erforderlich) und die Pflege des Insektenhotels.

Wer Ideen rund um Ketsch hat oder sich gerne an den bestehen-den oder künftigen Aktionen beteiligen oder einfach einmal reinschnuppern möchte, ist zur Online-Sitzung eingeladen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.ketsch-lokaleagenda.de. zg

