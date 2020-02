Moormann: Es war einfach nur schrecklich

Leonie Moormann saß auch noch Minuten nach dem Abpfiff bedröppelt auf der Bank der Kurpfalz-Bären. Die Leistung der Bundesliga-Torhüterin war symptomatisch für den Auftritt der Ketscher Handballerinnen. An einem Abend, an dem in der Neurotthalle alles für ein großes Fest bereitet war, gönnten sich die Bären gegen die HSG Bensheim/Auerbach aus schier unerklärlichen Gründen eine desolate erste

...