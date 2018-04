Morgens Prüfung – abends Häppchen

Anzeige

Ketsch.„Zielgerade“ – das ist die Position, die die Vorbereitungen für die große Jubiläumsfeier mit geladenen Gästen und den „Abend der Ehemaligen“ am Freitag, 4. Mai, erreicht haben. Noch im Sprint ist man fürs große Schul-Sommerfest, das am Samstag, 7. Juli, ganz im Zeichen des 50-Jahre-Neurottschule-Jubiläums stehen wird.

Mitten in den Abschlussprüfungen haben die Zehntklässler mit ihrer Lehrerin Nancy Humbert-Klein Zeit für uns, zeigen, was an Dekorationsideen schon umgesetzt ist und sprechen über alles, was fürs Jubiläum schon „in trockenen Tüchern“ ruht. „Wir hatten zur Projektwoche im vergangenen Herbst den Künstler Motz Tietze eingeladen, der unser Projekt begleitet hat“, schildert Hilal Curack, eine der Schulsprecherinnen, was alles abging in den fünf Tagen.

Ideen sammeln mit dem freien Künstler und Dozenten an der Freien Kunstakademie Mannheim war der erste Schritt, denn nichts weniger als eine bleibende „Hinterlassenschaft“ des Jahrganges sollte in Symbiose mit dem Schuljubiläum entstehen. „Die 50 musste rein und irgendetwas, was an Vergangenes erinnert“, erklärt Curack, wie aus Vierkanthölzern mit Sägen und Körperkraft Bruchstücke entstanden sind.