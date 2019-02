Ketsch.Manchmal ist es Liebe auf den ersten Blick – auch wenn das vor 25 Jahren noch niemand ahnen konnte: Im Februar 1994 übernahm Karin Euler die TSG Ketsch in der 2. Frauenhandball-Bundesliga. Die damalige Junioren-Nationaltrainerin blieb den Bären 15 Spielzeiten erhalten. Im heute schnelllebigen Sportgeschäft eine absolute Ausnahme. Viele der Bären-Oldies – also den Handballerinnen, die von Karin Euler trainiert wurden und erstmals 1994 den Aufstieg in die 1. Bundesliga schafften – treffen sich heute noch regelmäßig.

Und einmal im Jahr steht hierbei auch das gemeinsame Kochevent beim langjährigen Sponsor Möbel Keilbach auf dem Programm der Ehemaligen. Unter dem Motto „einmal Bär, immer Bär“ wurde dabei auch wieder in Erinnerungen gekramt. „Unser erstes gemeinsames Spiel haben wir in Metzingen verloren. Auf der Heimfahrt veranstaltete die Mannschaft im 25er-Bus eine Polonaise. Da wusste ich, dieses Team ist besonders“, erinnert sich Karin Euler lachend.

Die Mannschaft um die Ketscher Eigengewächse Tine Zöller (heute Waldmann) und Tanja Göck (heute Gerischer) sorgten für wahre Zuschauerströme in die Neurotthalle, die beispielsweise bei der hauchdünnen Ein-Tor-Niederlage gegen den späteren deutschen Meister TuS Walle Bremen restlos ausverkauft war. zg

