Müll am Forsthaus wird regelmäßig eingesammelt

Ketsch.Bei der Jahresabschlussfeier des Umweltstammtisches konnte der zweite Vorsitzende, Matthias Ihrig, 20 Mitglieder im Fischerheim begrüßen. Gleich zu Beginn überraschten die Mitglieder ihren Vorsitzenden, Dr. Jörg-Otto Läppchen, mit einem kleinen Präsent zu seinem kürzlich gefeierten 75. Geburtstag und bedankten sich für die geleistete Arbeit in diesem Jahr.

Nach dem Essen blickte Ihrig auf das Jahr zurück. In der ersten Hälfte war monatlich mindestens eine größere Veranstaltung zu verzeichnen gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach der Winterfeier im Januar folgte im Februar die öffentliche Rheininselbegehung mit dem Forst und im März die Jahreshauptversammlung. Einen Monat später fand der Tagesausflug ins Naturschutzgebiet Kühkopf bei Worms statt und im Mai organisierten die Mitglieder hauptverantwortlich den Naturerlebnistag. Im Juni begaben sich zahlreiche Teilnehmer auf eine Radtour nach Hockenheim und nahmen bei den Hockenheimer Naturtagen an dem BUND-Programmpunkt „Auf den Spuren von Natur und Kultur im Hardtwald“ teil, bevor dann am letzten Julitag die Teilnahme am Kinderferienprogramm anstand. Iris Schlampp hatte den Tag wieder bestens organisiert und den Kindern viel Spaß bereitet. Die Anmeldungen und Teilnehmerzahlen für diesen Tag sind nach wie vor hoch.

Nach den Sommerferien war das interne Apfelfest Ende September sicher wieder ein Höhepunkt des Vereinsjahres. Die Verwertung der Äpfel und der gemeinsame Nachmittag mit Gästen anderer Umweltorganisationen haben sich fest im Vereinskalender des Umweltstammtisches etabliert.

Bürger zeigen sich interessiert

Alle Veranstaltungen verliefen durchweg sehr erfolgreich, wie auch das große Interesse der Bevölkerung an den öffentlichen Events bestätigte, erklärte Ihrig.

Viel Zeit investierten die Mitglieder auch in der Themengruppe Ketscher Rheininsel des Umweltstammtisches. Die regelmäßigen Spaziergänge auf der Rheininsel – am letzten Sonntag im Monat – sollen auf jeden Fall beibehalten werden, zumal die Teilnehmer hierbei auch immer wieder Müll sammeln und entsorgen. Die Hinterlassenschaften am Forsthaus stechen dabei besonders hervor. Hier wird eine spezielle Vorgehensweise angedacht. Auch das Projekt „Rehkitzrettung“ mit der Anschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera soll fortgeführt werden.

Der zweite Vorsitzende Ihrig bedankte sich bei allen Mitgliedern, insbesondere bei den Aktiven, für die großartige Unterstützung und tolle Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.

Bei zahlreichen weiteren Terminen wie dem Obstbaumschneiden, der Müllsammelaktion der Gemeinde und anderen waren immer ausreichend Mitglieder im Einsatz. Besonders bedankte sich der Vorstand bei Mitglied Heinz Eppel, der – obwohl erst seit wenigen Jahren dabei – trotzdem schon einen ganz wesentlichen Anteil am Vereinsleben hat. Für seinen Einsatz bedankte sich die Vereinsführung mit einem kleinen Präsent.

Neue Aktionen geplant

Danach folgte eine kurze Vorschau auf das kommende Jahr. Auch dann werden die Mitglieder unter anderem wieder beim Obstbaumschneiden, Ferienprogramm und Apfelfest gefordert sein. Weiterhin werden die Digitalisierung und Vereinsorganisation Themen sein. Nach den Weihnachtswünschen klang der Abend anschließend bei vielen Gesprächen aus. zg

