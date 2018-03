Anzeige

Ketsch.Der Angelsportverein pflegt eine umtriebige Gemeinschaft. Während die Jugendlichen am Tag der Gewässer die Ufer des Anglersees reinigten, wurden den Mitgliedern beim „Kochkurs für Fischer“ besondere Leckereien gereicht.

Die Jugendlichen waren engagiert dabei und überrascht, wieviel Unrat doch von Mitbürgern am Anglersee entsorgt wird. Bei einer zweistündigen Sammelaktion füllte sich ein ganzer Fahrradanhänger mit Müll. Gefunden wurden Glasflaschen, Schwangerschaftstests, Baumaterial, Plastikabfälle, eine Abtretmatte, ein Stiefel, Tempos, gefüllte Hunde-Tüten und vieles mehr.

Die Jugendlichen leisteten einen Beitrag zum Naturschutz und zeigten sich sehr verwundert, wie achtlos einige Mitbüger mit dem Anglersee umgehen, wo doch das Thema Mikroplastik und schädliche Umweltbelastungen zur Zeit ein Dauerthema sind. Was bleibt, ist die Hoffnung auf Besserung. Es folgte eine Mülltrennung: Glas in den Glascontainer am Häckselplatz, verwertbarer Abfall in die Grüne Tonne, der Rest in die Schwarze Tonne, Holzabfälle zum Verheizen.