Muschel mit einer beeindruckenden Länge

Ketsch.Im Hohwiesensee gibt es nicht nur Süßwasserquallen (wir berichteten) – nein, es gibt auch Muscheln. Unsere Leser Michael und Deana Engelhorn haben uns entsprechende Bilder geschickt (vielen Dank dafür), die an der Hohwiese in der Enderlegemeinde entstanden seien, wie sie schreiben.

Tatsächlich hat auch schon die Seegemeinschaft Hohe Wiese über Muscheln berichtet: So seien „tellergroße Miesmuscheln“ bei diversen Tauchgängen gesichtet worden, berichtete unsere Zeitung beispielsweise am 18. März 2010.

„Grundsätzlich ist mit der Großen Teichmuschel in Stillgewässern aller Art, ob natürlich oder künstlich, in ganz Baden-Württemberg zu rechnen“, schreiben Dr. Karl-Otto Nagel und Michael Pfeiffer unter www.gobio-online.de. Die Große Teichmuschel, die eine Länge von zwölf bis 20 Zentimetern, in Ausnahmefällen sogar bis zu 25 Zentimetern erreichen könne, sei in Baden-Württemberg aber stark gefährdet, stufen die Fachleute ein.

Muschelarten könnten auch durch das Einbringen infizierter Fische in Seen oder Flüsse gelangen. Die Glochidien, die Larven der Süßwassermuscheln, seien wenige Millimeter groß und gedeihten auf einer Vielzahl von Fischarten, ob Bachforelle, Flussbarsch, Rotfeder oder Zander. Sie verankerten sich auf Flossen und Haut. Nach wenigen Wochen fielen die zur jungen Muschel gereiften Tiere von den Fischen ab. Anschließend lebten die Muscheln, deren Schale gelb, grün oder auch bräunlich gefärbt sein könne, auf dem Gewässergrund oder in der obersten Sedimentschicht von Seen und Teichen, berichten die Experten Nagel und Pfeiffer. mab

