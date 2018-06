Anzeige

Ketsch.Der Elementarkreis bietet im Musikgarten musikalische Früherziehung von Anfang an. Neue Kurse starten ab 10. September und im Juli seien Schnupperkurse auf Anfrage möglich, teilt der Verein mit.

Der Musikgarten sei eine wichtige Einrichtung in der musikalischen Früherziehung. Das Programm wirke sehr positiv auf die persönliche Entwicklung wie Sprache, Grobmotorik, Feinmotorik, Sozialverhalten und vieles mehr. Schon mit den Babys werde ab Geburt in kleinen Gruppen gearbeitet, heißt es in der Mitteilung.

Gruppenerlebnis im Fokus

„Mit 18 Monaten wandern sie weiter in die nächste Altersstufe mit dem Schwerpunkt der Förderung von Bewegung und der Sensibilisierung der Sinnesorgane.“ Mit drei Jahren lösten sich die Kinder aus dem Schoß der Eltern. Gruppenerlebnis und Sprache rückten in den Mittelpunkt. Ab vier Jahren werde der Nachwuchs spielerisch an die Musik herangeführt, so der Elementarkreis. zg