Anzeige

Ketsch.Geburtstage soll man feiern. Besonders, wenn es ein runder ist, denn dann sind viele Gratulanten und Geschenke garantiert. Im Falle der Neurottschule wird es genau daran sicherlich nicht mangeln. Tausende von Kindern haben die Schule seit 1968 besucht. Unzählige Schulabschlusszeugnisse wurden in fünf Jahrzehnten ausgestellt

„Aber heute soll es darum nicht gehen“, begrüßte Schulleiter Joachim Rumold, als er die 16. Kulturbühne im Jubiläumsjahr eröffnete. Vielmehr habe diese Institution in der Schule all das im Visier, was das Haus in 50 Jahren schon alles gesehen hat. Eingebettet in diese ganz besondere Form der kulturellen Erarbeitung von wichtigen Themen präsentierten die Schüler auf diese Weise ein farbenfrohes und spektakuläres Selbstbild ihrer Lieblingsschule.

„Wilde 1968er, schrille 1970er, 1980er Jahre mit Poppern, Punks und Perestroika. Die 1990er mit PC und Internet, die 2000er Jahre mit Kriegen und Terroranschlägen und unsere Dekade mit Flüchtlingsströmen und Brexit“, so der Schulleiter, seien die Herausforderungen, die sich aufdrängten. Wie sie hätten gelöst werden können? „Wir hätten es uns einfach machen können“, so Rumold, „und bei Amazon die Videoreihe das 20. Jahrhundert in Bild und Ton bestellen, einlegen und vorführen können. Aber so sind wir nun mal nicht gestrickt.“