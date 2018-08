Anzeige

Ketsch.An musikalischen Höhepunkten war das Backfischfest bislang reich – für einen weiteren sorgten „Me and the Heat“ gestern Abend auf der Bühne im Festzelt.

Mike Frank und Co. traten einmal mehr den Beweis an, warum sie als eine der abwechslungsreichsten Live-Bands in Deutschland gelten. Bei „Me and the Heat“ werden Dance-Pop, Hip-Hop, Salsa oder Rock zum Ohrenschmaus. Das Publikum dankte es, feierte und tanzte zu den vielen Hits. mab