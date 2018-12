Musiker verkünden die frohe Botschaft

Ketsch.Der evangelische Posaunenchor pflegt jeweils am vierten Advent eine schöne Tradition und spielt an verschiedenen Plätzen in der Gemeinde Choräle und weihnachtliche Weisen. Die Bläsergruppe mit Jürgen Kappenstein, Willi Münd, Ulrike Biedermann, Charlotte Steinbeißer, Kerstin Weckemann, Hans Matiatko, Rudi Kurbiuhn und Matthias Bretschneider startete ihr kleines Freiluftkonzert im Neurott.

Bekannte Weihnachtslieder, wie „Alle Jahre wieder“, „Wir sagen euch an den lieben Advent“, „Away in a Manger” und „Seht, die gute Zeit ist da” lockten Anwohner und Spaziergänger zum Zuhören und Mitsingen, bevor sie weiterzogen.

Diesmal konzertierte der Posaunenchor auch am Spielplatz im Neubaugebiet Fünfvierteläcker. Dort hatte die Arbeitsgruppe „Einladende Gemeinde” der evangelischen Johanneskirche zum Verweilen bei ihrer Adventsaktion rund ums Musizieren mit Neubürgern und langjährigen Ketschern eingeladen.

Eine Kurrende war ursprünglich eine Benennung evangelischer Jugendchöre. Der Name leitet sich ab vom Lateinischen „currere“, also „laufen“, daraus resultierte auch der Begriff „Laufchor“. Er muss jedoch nicht auf Chorgesang beschränkt sein. Viele Posaunenchöre, so auch in der Enderlegemeinde, ziehen noch heute durch ihre Orte und spielen an Weihnachten zur Freude der Einwohner. Daran wollen auch die Ketscher Kurrendebläser mit ihren Instrumenten und auf ihre eigene Art erinnern.

Natürlich freuten sich die vielen Mitmenschen, die zu den verschiedenen Plätzen kamen und zuhörten. Stimmte sie doch das Dargebrachte auf angenehme Weise auf das nahende Weihnachten ein. Wenn sich hier und dort ein Fenster öffnete oder Menschen auf die Balkone zum Zuhören kamen, erfüllte sich doch der Wunsch, alle zu erreichen, womöglich auch die Menschen, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können oder wollen. gp

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.12.2018