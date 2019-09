Muskeln gezielt aktivieren

Ketsch.Bei der TSG starten neue Herbstworkshops: Der Kurs in Faszien-Yoga beginnt am Montag, 7. Oktober, und läuft über zehn Einheiten jeweils montags von 11.30 bis 12.30 Uhr.

Faszien-Yoga ist ein Yoga als lockernde Bewegungsform, in der sich die Sportler passiv und aktiv dehnen, federn und schwingen. Der ganze Körper wird mit einbezogen und es wird mit fließenden statt statischen Bewegungen gearbeitet. So gelingt es, Verspannungen zu lösen oder wieder schmerzfrei zu werden. Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle Trainingsmethode. Einzelne Muskeln oder Muskelpartien werden ganz gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt. Die Tiefenmuskulatur in Becken und Taille wird trainiert und damit die Beweglichkeit verbessert. In jedem Alter bringt Pilates Muskeln und Gelenke in Schwung. Der Pilateskurs startet am Dienstag, 8. Oktober, umfasst zehn Einheiten, jeweils dienstags von 20.30 bis 21.30 Uhr. Anmeldeformulare gibt es unter www.tsg-ketsch.de oder in der Geschäftsstelle immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr, Telefon 06202/6 25 25. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.09.2019